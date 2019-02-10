كاتي بيري تكشف عن صدرها أثناء تألقها في حفلة  MusiCares""

كُرمّت النجمة دوللي بارتون، لكونها شخصية العام الموسيقية في حفلة MusiCares،الجمعة، وكانت المغنية كاتي بيري، بين مجموعة من الفنانين الذين شاركوا في الاحتفال المُقام في لوس أنجلوس، يوم الجمعة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن بيري ,البالغة من العمر 34 عامًا، بدت رائعة على السجادة الحمراء، في فستان وحذاء حتى الركبة مناسبان، حيث ارتدت فستانًا بأرضية سوداء وبه زهور حمراء وذهبية، وكانت قماشته متلألأة أمام الأضواء.

وجاء الفستان بقصة حرف V من على الصدر، مما كشف عن صدرها، كما ظهرت بقصة شعر قصيرة جدًا، وتطابق حذائها مع الفستان، أما أقراط الأذن التي اعتمدتها كانت كبيرة وطويلة باللون الذهبي.

ووضعت مكياجيًا قويًا، حيث أحمر شفاه باللون الأحمر الغامق، وكان معها على الطاولة حبيبها، أولاند بلوم.

وغنّت بيري مع دوللي ليلة الجمعة، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يغني فيها الاثنان معًا، حيث فعلتها في السابق في حفلة توزيع جوائز Academy of Country Music.

وانضمت كاتي إلى أولارند الذي تألق في بدلة سوداء وقميص باللون الأبيض من دون ربطة عنق، وخلال الحفلة، انضمت إليهم عضو الكونغرس، نانسي بيلوسي، 78 عامًا، وتم التقاط صورة لثلاثتهم سويًا.

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