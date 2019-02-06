كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 10:07 مساءً - السفير السعودي ونجوم الدبلوماسية والمجتمع في معرض فاروق حسني

43 عملًا فنيًا وابداعياً بمعرض الفنان فاروق حسنى بقاعة بيكاسو بالزمالك.

فى احتفالية ابداعية خاصة افتتح الوزير الفنان فاروق حسنى معرضه الفنى بحضور نخبة من السفراء والسياسين والسفير السعودي بمصر أسامة نقلي ود. مصطفي الفقي ونخبة من المبدعين من نجوم الفن والدراما المصرية ومنهم النجمات ليلى علوى والهام شاهين وسيدة المسرح العربى سميحة ايوب وعالم الاثار الكبير زاهى حواس ولبلبة والاعلامى الكبير مفيد فوزى والاعلامية بوسى شلبى بالاضافة الى نخبة من مشاهير الصحافة والاعلام والشخصيات العامة

يقام المعرض السنوى للفنان فاروق حسنى حاليًا فى قاعة بيكاسو بالزمالك والذى تحول إلى حالة خاصة من الإبداع ، والزخم شديدة الخصوصية، حيث عودنا الوزير الفنان على تقديم لوحات من الإبداع التشكيلى الذي يأخذ من يشاهده إلى عوالم أخرى، حيث يفوح من جنباتها عبق الإبداع الراقى الذى يحمل خلف ألوانه معانى راقية وأفكارًا غير تقليدية تعبر بصدق عن نفسها من خلال حزمة ألوان يحرص دائمًا على تطويعها من أجل البوح بمكنون ذاته كفنان متميز فى مجاله.

وجاء افتتح فاروق حسنى معرضه الأخير وسط حالة من البهجة والسعادة التى اكتست بها وجوه الجميع، وهى السعادة التى صنعتها الألوان والموسيقى وحضور عدد كبير من الفنانين والمثقفين والسياسيين والشخصيات العامة والمهتمين بالحركة التشكيلية فى مصر، حيث يضم المعرض نحو 43 عملًا فنيًا من أحدث أعماله الفنية التجريدية.



