كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 10:07 مساءً - حارس وزيرة الإستثمار يشترك في محادثات باريس باعتباره دبلوماسي

جاءنا البيان التالي

بيان خالد عياد مكتب معاون وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

حرصاً على سمعتي الشخصية والمهنية وفي ضوء ما قديته من خدمة للوزارة على مدار عشر سنوات منذ تخرجي وعملي في مكاتب السادة الوزراء السابقين منذ ذلك الوقت، فقد قررت إيضاح موقفي أمام السادة العاملين بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعد اثارة اللغط من حولي وحول عائلتي داخل أوساط الوزارة منذ منتصف يناير الماضي.

حيث أنني أقوم بعرض المذكرات المالية والإدارية على الدكتورة الوزيرة بأنني قد قمت بعرض مذكرة للموافقة على سفر قائد حراسة الوزيرة الرائد مدحت فاوي لفرنسا يوم 19 يناير 2019 مع سيادتها ولمدة ثلاثة أيام وحضوره اجتماعات مع سيادتها والجانب الفرنسي بصفته باحث اقتصادي بمكتب الوزيرة مما يعد انتحال صفة واهدار للمال العام، وبناءً عليه فأنني أود توضيح ما يلي:

أولاً: أنني ليس لدي علم على أية نفقة تم سفر الرائد مدحت فاوي لفرنسا بداية من يوم 19 يناير ولمدة ثلاثة أيام بصفة باحث اقتصادي مما يعد اهدار للمال العام للوزارة أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهما الجهتين اللتين من الممكن أن تتحمل تكلفة سفره.

ثانياً: أنني لم أقوم بدعم الرائد مدحت فاوي سواء للسفر مع الدكتورة الوزيرة أو للعمل في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأنني برئ من تلك الاتهامات فأنني ما أعرفه عن هذا الامر بأنه يعمل بإدارة الحراسات وتم تغيره ولم يتم توزيعه على وزارة أخرى منذ ستة أشهر إلا أنه يأتي الوزارة بدون صفة رسمية .

ثالثاً: أنني أؤكد للسادة العاملين بالوزارة الذين قضيت معهم أكثر من 10 سنوات في خدمة الوزارة والبلد وبصفتي كمعاون للدكتورة الوزيرة وللسادة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والذين قضيت معهم قرابة 5 أشهر كأمين سر الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة وحتى تاريخه أنني حريص كل الحرص على أموال الوزارة والهيئة وأنني حتى لو كلفني ذلك خسارة وظيفتي وحريص على سمعتي وسمعة عائلتي.

معاون وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

خالد عياد

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