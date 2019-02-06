تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا مقطع فيديو لفتاة تُدعى "سارة" وهي تظهر بشعر "غجري"، وبملابس المنزل، توجه رسالة لحبيبها "كايا" قائلة: "أنا مرتبطة بكايا يا جدعان.. مورنينج عليك يا قلبي". وحظي الفيديو بتعليقات ساخرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف بعضهم الفتاة بالانتماء لفئة الـ "الأندر ايدج" لصغر عُمرها، ومحاولتها كسب الشهرة عبر "فيسبوك". جدير بالذكر، أن المقطع أصبح "تريند" على موقع التواصل الاجتماعي. وبعد مرور يومين على الفيديو ، ظهر "كايا" التي كانت تخاطبه الفتاة، ونشر مقطعا ردًا على الأخيرة، قائلًا: "أنا كمان بحبك وهتجوزك ومتزعليش من التعليقات السلبية من البنات على الفيس، عشان دول بيحقدوا علينا". ​

كانت هذه تفاصيل خبر رواد "فيس بوك" يسخرون من بطلة فيديو "مورنينج عليك يا قلبي".. و"كايا" يعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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