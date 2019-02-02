وصفات طبيعية لنموّ الحواجب وتكثيفها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 فبراير 2019 02:25 مساءً - للحواجب تأثير كبير على ملامح الوجه. فهي قد تجعلها تبدو أكثر شباباً أو أكثر قساوة أو حتى تجعل السيدة تبدو أكبر سناً. وكل هذا التأثير يرتبط بشكل الحواجب الذي ينبغي أن يبقى متناسقاً مع العينين وشكل الوجه. ولكن مع مرور الوقت، والتعرّض إلى الكثير من العوامل الخارجية والصحية، تفقد الحواجب بعضاً من شعيراتها فتصبح خفيفة وغير متجانسة.

إذا أردت الحفاظ على شكل حاجبيك وإبقاءهما كثيفين، ما عليك سوى اعتماد الخطوات الآتية والتي يسهل عليك تحضيرها في المنزل.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>





1- القرنفل لنموّ الحواجب

اطحني كمية من عيدان القرفة المحمّصة وضعيها في وعاء غميق. أضيفي إلى القرفة المطحونة ملعقة من زيت الخروع واخلطيهما جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس. ضعي المزيج على حاجبيك واتركيه لمدة نصف ساعة حتى يجف تماماً، ثم اغسلي حاجبيك بالماء الفاتر. بإمكانك اعتماد هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.





2- زيت الخروع لتطويل الحواجب

من المعروف أن زيت الخروع من أكثر الزيوت التي تلعب دوراً فعالاً في تغذية الشعر. فهو غني بالفيتامين هـ وأحماض أوميغا 6 الدهنية وأحماض أوميغا 9. يساعد زيت الخروع في تطويل شعر الحواجب، ضعي كمية منه على حاجبيك وتدليكهما لمدة 5 دقائق ثم ارتكي الزيت عليهما لمدة لا تقل عن 10 دقائق قبل غسلهما بالماء الفاتر.

بإمكانك اعتماد هذه الوصفة بشكل يومي.





3- زيت جوز الهند لتغذية جذور الحاجبين

ضعي ربع كوب من زيت جوز الهند في الخلاط الكهربائي وأضيفي إليه ملعقة من قشور الليمون المبشور. دعي المكونات في الخلاط الكهربائي تمتزج جيداً حتى تحصلي على مزيج واحد متجانس. اتركي المزيج في وعاء مغلق لمدة أسبوعين، ثم ضعيه على حاجبيك قبل الخلود إلى الفراش.





4- عجوة التمر

تناولي خمس حبات من عجوة التمر وضعيها على النار حتى يصبح لونها أسود ثم اطحنيها وأضيفي إليها القليل من زيت الخروع وامزجيهما جيداً. استخدمي المزجي ككريم تتضعينه بشكل يومي على حاجبيك مع فركهما جيداً.