كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ديسمبر 2018 09:53 مساءً - سكان وأهالي بكامب شيزار يستغيثون بشرطة ومسئولي الاسكندرية

استنجد صباح اليوم الأحد، اهالي وسكان منطقة 53 و 54 بكامب شيزار بالاسكندرية بالشرطة والمسئولين بالمحافظة، لرفع حالة المعاناة التي يعيشون فيها حاليا من مقاول الإزالة بالمنطقة ، الذي يقوم بعمليه إزالة عشوائية تسببت في حالة من الزعر والخوف تجاه السكان واسرهم.

وقال الاهالي: فوجئنا صباح اليوم بهزه قوية ، نتيجه عملية هدم وإزالة بأحد الأبراج ، والهزه جعلت جميع سكان المنطقة ينتفضون ككتله واحدة لمعرفة ما يحدث بالمنطقة، وهو ما يعد خطر كبير ويضعف من المباني المجاوره ويعرضنا كسكان للمخاطر، نرجو من المسئولين في الحي التشديد علي عمال الإزالة بإتخاذ إجراءات الإزالة السليمة التي تأمن حياة السكان والممتلكات".

وتابع الاهالي: مقاول الإزالة لا يخاف علي حياة السكان والأطفال من خلال الطريقة العشوائية التي يقوم بها في عملية الإزالة، ولم نجد اي تدخل من الحي لوقف ما نتعرض له من مخاطر.

وطالب أهالي وسكان المنطقة من المسئولين، الرحمة ومحاولة وجود حلول لما يحدث، وهو ما يعرضهم وأطفالهم لحالة من الرعب والخوف والقلق علي حياتهم وعدم الاستقرار المعيشي.

