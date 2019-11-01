لبنان | حزب الله سيعاقب الحريري.. لا تسهيل لعودته إلى الحكومة

أبلغ مصدر رفيع المستوى في حزب القوات اللبنانية، أن “الأمور على الصعيد الحكومي ذاهبة إلى مزيد من التعقيد، لأن الفريق الآخر لن يسهل عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري إلى السرايا الحكومية، وتحديداً حزب الله الذي كان مستاء من استقالته المفاجئة، والتي لم ينسقها مع أحد”.

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وسأل المصدر عبر “السياسة”: ألا يدل التأخير في تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة حتى الآن أنهم يريدون تعقيد الأمور؟”، مشدداً على أن “المؤشرات ليست إيجابية، لأن هناك من لا يريد الاستجابة لمطالب الناس”.