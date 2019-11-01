لبنان | تجميد 105 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأميركية لـ لبنان

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ذكر مسؤولان أميركيان أن إدارة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترمب، قررت تجميد 105 ملايين دولار من المساعدات العسكرية للبنان، في إجراء يأتي بعد يومين من استقالة حكومة البلاد.
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وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، في حديث لوكالة “رويترز”، إن الخارجية الأميركية أبلغ الكونغرس، يوم الأربعاء، أن مكتب الميزانية في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي قررا هذه المساعدات العسكرية للبنان، التي كانت تهدف إلى تعزيز الأمن في البلاد.
ولم يوضح المسؤولان سبب هذا القرار، فيما أفاد أحدهما بأن الخارجية الأميركية لم توضح سبب هذا الإجراء للكونغرس.
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