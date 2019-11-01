لبنان | قطع طريق غزة جب جنين بالاطارات المشتعلة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 نوفمبر 2019 01:15 صباحاً - في أكتوبر 31, 2019 مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.