وظائف صحية وفنية بـ الهيئة الملكية بالجبيل

2019-12-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، من خلال موقعها الإلكتروني، عن وجود وظائف صحية وفنية شاغرة للحائزين على شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في العديد من التخصصات؛ من أجل العمل في برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية، ومعاهد وكليات الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل.

الوظائف الشاغرة :-

أخصائي أول الأمراض العصبية: يشترط أن يكون حاصلًا على شهادة الماجستير في الطب الباطني، أو المجالات ذات الصلة.

فني مختبر- لحام: يشترط أن يكون حاصلًا على شهادة الدبلوم في تخصص اللحام.

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أخصائي صحة الأسنان: يشترط أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس في تخصص طب الأسنان.

تاريخ التقديم :-

متاح الآن

رابط التقديم : (اضغط هنا).

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