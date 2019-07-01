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روابط موعد ومكان حجز المقابلة للمرشحين للوظائف التعليمية بمختلف المناطق

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شكرا لقرائتكم روابط موعد ومكان حجز المقابلة للمرشحين للوظائف التعليمية بمختلف المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-01

روابط موعد ومكان حجز المقابلة للمرشحين للوظائف التعليمية بمختلف المناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

أتاحت وزارة التعليم روابط لإدارات التعليم المختلفة، والمراكز التابعة لها بالمملكة، والتي أوضحت من خلالها (موعد ومكان حجز المقابلة للمرشحين للوظائف التعليمية).

وتتيح هذه الروابط التيسير على المرشحين والمرشحات للوصول لمعلومات أكثر حول مكان المقابلة الشخصية، وذلك وفقاً للروابط الموضحة أدناه.

الإدارات:
1- إدارة التعليم بمنطقة الرياض (

).
2- إدارة التعليم بمحافظة الخرج ( ).
3- إدارة التعليم بمحافظة شقراء ( ).
4- إدارة التعليم بمحافظة القويعية (الرابط).
5- إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي (الرابط).
6- إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق (الرابط).
7- إدارة التعليم بمحافظة المجمعة ( ).
8- إدارة التعليم بمحافظة الغاط ( ).
9- إدارة التعليم بمنطقة القصيم (الرابط).
10- إدارة التعليم بمحافظة الرس (الرابط).
11- إدارة التعليم بالبكيرية (الرابط).
12- إدارة التعليم بمحافظة عنيزة (الرابط).
13- إدارة التعليم بمحافظة المذنب ( ).
14- إدارة التعليم بمحافظة عفيف ( ).
15- إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج ( ).
16- إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر ( ).
17- إدارة التعليم بمحافظة الزلفي ( ).
18- إدارة التعليم بمحافظة المهد ( ).
19- إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة ( ).
20- إدارة التعليم بمحافظة ينبع (الرابط).
21- إدارة التعليم بمحافظة العلا ( ).
22- إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة (الرابط).
23- إدارة التعليم بمحافظة الطائف (الرابط).
24- إدارة التعليم بمحافظة الليث ( ).
25- إدارة التعليم بمحافظة القنفذة ( ).
26- إدارة التعليم بجدة (الرابط).
27- إدارة التعليم بالقريات ( ).
28- إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية ( ).
29- إدارة التعليم بمنطقة الجوف ( ).
30- إدارة التعليم بمنطقة تبوك ( ).
31- إدارة التعليم بمنطقة حائل ( ).
32- إدارة التعليم بحفر الباطن (الرابط).
33- إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية (الرابط).
34- إدارة التعليم بمحافظة الأحساء ( ).
35- إدارة التعليم بمنطقة الباحة ( ).
36- إدارة التعليم بالمخواة ( ).
37- إدارة التعليم بمحافظة بيشة ( ).
38- إدارة التعليم بمنطقة عسير ( ).
39- إدارة التعليم بمحايل عسير ( ).
40- إدارة التعليم بمحافظة النماص ( ).
41- إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع ( ).
42- إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة (الرابط).
43- إدارة التعليم بمنطقة نجران ( ).
44- إدارة التعليم بمحافظة صبيا ( ).
45- إدارة التعليم بمنطقة جازان ( ).
46- إدارة التعليم بمحافظة شرورة ( ).
47- إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب ( ).

طريقة التقديم (نظام المقابلات):
– من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا

حساب (وزارة التعليم – عام) الرسمي بتويتر: اضغط هنا





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