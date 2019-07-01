روابط موعد ومكان حجز المقابلة للمرشحين للوظائف التعليمية بمختلف المناطق

2019-07-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أتاحت وزارة التعليم روابط لإدارات التعليم المختلفة، والمراكز التابعة لها بالمملكة، والتي أوضحت من خلالها (موعد ومكان حجز المقابلة للمرشحين للوظائف التعليمية).

وتتيح هذه الروابط التيسير على المرشحين والمرشحات للوصول لمعلومات أكثر حول مكان المقابلة الشخصية، وذلك وفقاً للروابط الموضحة أدناه.

الإدارات:

1- إدارة التعليم بمنطقة الرياض (

ترحب الإدارة العامة للتعليم بمنطقة ⁧#الرياض⁩ بالمرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية ، وتدعوهم لحجز موعد المقابلات الشخصية من خلال الرابط التالي https://t.co/62p4VgHtBi — إدارة تعليم الرياض (@riyadh_edu) June 30, 2019

#شؤون_المعلمين_بإدارة_تعليم_الخرج يبارك للمعلمين الجدد تعيينهم ، وندعوهم للدخول على موقع المقابلات لتسجل مواعيد المقابلة الشخصية ، كما ننوّه بأن مكان المقابلة الشخصية سيكون في مبنى الشؤون المدرسية خلف مبنى إدارة التعليم الرئيسي .. — شؤون المعلمين بالخرج (@kharjteach) June 30, 2019

تعلن #إدارة_تعليم_شقراء أنه قد تم تحديد يومي الأربعاء والخميس الثالث والرابع من شهر ٠٧ / ٢٠١٩ موعداً للمقابلة الشخصية وتأمل منهم التسجيل في نظام المقابلات الإلكتروني الخاص بها وحجز موعد لذلك. — تعليم شقراء (@shaqraedu) June 30, 2019

تنويه ⭕

ستجرى مقابلات المرشحين لشغل الوظائف التعليمية في تعليم محافظة #المجمعة في يوم الأثنين 5/11/1440

من الساعة التاسعة صباحاً في مقر قسم شؤون المعلمين في مبنى الشؤون المدرسية مقابل مكتب فرع وزارة العمل https://t.co/CMb9Qh5XR3 — إدارة التعليم بمحافظة المجمعة (@majmaah_edu) June 30, 2019

إدارة #تعليم_الغاط ترحب بالمرشحين للوظائف التعليمية وتبارك لهم الترشيح، وتدعوهم للتسجيل في نظام المقابلات

على الرابط التالي : https://t.co/WchRgU6I6u

يومي الاحد والاثنين الموافق: 1440/11/4،5

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق ،،، — قسم شؤون المعلمين بالغاط (@alaqat1) June 30, 2019

تعليم المذنب يدعو المرشحات على الوظائف التعليمية لتحديد المواعيد المناسبة لإجراء المقابلات الشخصية لهن علماً بأن المقابلات ستكون في مقر الإدارات والأقسام النسائية بالمحافظة وسيكون تحديد المواعيد من قبل المرشحة من خلال نظام المقابلات

الإكتروني على الرابط :https://t.co/0QW9G809Fs — إدارة تعليم المذنب (@Aaelame) June 30, 2019

إدارة #تعليم_عفيف ترحب بالمرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية ، وتدعوهم للتسجيل في نظام المقابلات

على الرابط التالي : https://t.co/P2OUOnoAvl

وأكد رئيس شؤون المعلمين الأستاذ : بدر الحربي على جميع المرشحين والمرشحات بإحضار المسوغات المرفقه . #الملف_الإعلامي_بوزارة_التعليم pic.twitter.com/1e8oVNkals — إدارة تعليم عفيف (@afifedu1) June 30, 2019

#تعليم_الأفلاج يرحب بالمرشحين والمرشحات لـ #لوظائف_التعليمية ويدعوهم للدخول على نظام المقابلات وحجز موعد للمقابلة عبر الرابط التالي:

https://t.co/JcW43eDTOF — إدارة تعليم الأفلاج (@Aflajedu) June 30, 2019

ويدعو قسم شؤون المعلمين المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية لتسجيل موعد المقابلة الشخصية على الرابط التالي: https://t.co/0SJv7p1UpD كما أوضح رئيس القسم أ. مبارك الوديان أن المقابلات ستبدأ اعتباراً من الأحد ٤/ ١١ /١٤٤٠ه‍، وسيتم تحديد أماكن إجراء المقابلات وتزويد المرشحين بها. — تعليم وادي الدواسر (@wdedu) June 30, 2019

#تعليم_الزلفي ممثلا في قسم شؤون المعلمين يرحب بالمعلمين المعينين حديثًا ويدعوهم للدخول لنظام المقابلات لحجز موعد للمقابلة الشخصية.

وستكون مقابلة المعينين في قسم شؤون المعلمين في مبنى الإدارة ( الدور الأرضي ) — علاقات معلمي ومعلمات الزلفي (@z_t_relations) June 30, 2019

#تعليم_المهد يبارك للمعلمين والمعلمات المعينين لهذا العام، ويعلن بإنه تم فتح نظام المقابلات وعليه سيتم إجراء المقابلات يوم الاثنين بتاريخ 5-11-1440هـ

وقد حدد مقابلة المعلمين في مبنى الإدارة

ومقابلة المعلمات في مركز التدريب "بنات" #وزارة_التعليم #تعليم_المهد @moe_gov_sa — إدارة تعليم المهد (@mahdedu) June 30, 2019

الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بإدارة شؤون المعلمين تهنىء المرشحين والمرشحات لشغل الوظائف التعليمية بمنطقة المدينة المنورة للعام الدراسي ١٤٤١ — شؤون المعلمين بالمدينة (@Madina_teachers) June 30, 2019

#تعليم_العلا يرحب بالمرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية ويدعوهم للدخول على برنامج المقابلات (link: https://t.co/0RjlcO1rhB) https://t.co/VVb3PZsBn8 وحجز موعدالمقابلة الشخصيةعلى النحو التالي

البنين١٤٤٠/١٠/٣٠المبنى الرئيسي إدارة شؤون المعلمين

البنات١٤٤٠/١١/٤المبنى الشمالي بحي ساق pic.twitter.com/ZDUEWDHjMT — تعليم العلا (@e3lam_alula) June 30, 2019

يسر إدارة #تعليم_الليث أن ترحب بالمعلمين والمعلمات المرشحين للتدريس بها للعام الدراسي المقبل ١٤٤٠ /١٤٤١هـ،والبالغ عددهم(٧٥)مرشحا ومرشحة،وتدعوهم إلى تسجيل مواعيد المقابلات الشخصية كالتالي:

الأربعاء ٣٠ / ١٠ /١٤٤٠هـ.

الخميس ١ / ١١ /١٤٤٠هـ

•رابط التسجيل : https://t.co/UzLJKMXEM1 pic.twitter.com/l0HBYZGiMj — إدارة تعليم الليث (@allith_edu) June 30, 2019

#انفوجرافيك



يسر إدارة #تعليم_القنفذة أن تعلن عن مواعيد المقابلات الشخصية للمعلمين والمعلمات المرشحين للوظائف التعليمية عن طريق البرنامج الالكتروني للمقابلات:



▪️المعلمين:

٥-٦/ ١١/ ١٤٤٠هـ

▪️المعلمات:

٤-٦/ ١١/ ١٤٤٠هـ#الملف__الإعلامي_بوزارة_التعليم #الوظايف_التعليميه pic.twitter.com/gCsCzemInL — تعليم القنفذة (@qunedu) June 30, 2019

#تعليم_القريات يرحب بالمرشحات (بنات) للوظائف التعليمية ويدعوهن للدخول إلى نظام المقابلات على الرابط https://t.co/ydpzqLad8X وحجز الموعد المناسب خلال الفترة التالية:-



🗓من يوم الأحد الموافق 4/ 11/ 1440هـ

🗓إلى يوم الثلاثاء الموافق 6/ 11/ 1440هـ



والله الموفق.@guriatedu_gov pic.twitter.com/2bZbUeGt4j Advertisements — شؤون المعلمين بالقريات (@Quriat_teachers) June 30, 2019

إعلان هام :#تعليم_الحدود_الشمالية يدعو المعلمين والمعلمات المرشحين للتعيين بالمنطقة سرعة التسجيل في نظام المقابلات على الرابط أدناه pic.twitter.com/IoUClQrOZB — تعليم الحدودالشمالية (@northedu) June 30, 2019

حرصا من إدارة #تعليم_الجوف ممثلة في إدارة شؤون المعلمين على راحة المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية من خارج المنطقة فلقد تم تجهيز سيارات لنقل المرشحين والمرشحات من مركز المقابلات والمستشفى والسكن — إدارة تعليم الجوف (@aljoufedu) June 30, 2019

ترحب الإدارة العامة للتعليم بمنطقة #تبوك بالمرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية ، وتدعوهم لحجز موعد المقابلات الشخصية من خلال الرابط التالي:



https://t.co/PGRUMXqcdi



وستكون بداية مواعيد المقابلات الشخصية

من الأربعاء/ 30-10 وحتى الأحد/ 4-11

بمبنى الشؤون المدرسية- حي المهرجان ب — إدارة تعليم تبوك (@tabuk_edu) June 30, 2019

#تعليم_الأحساء ممثلاً في إدارة شؤون المعلمين يرحب بالمرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية بمحافظة #الأحساء

ويدعوهم للدخول على النظام وحجز موعد المقابلة الشخصيةhttps://t.co/IK3jEmExeJ

اعتبارا من يوم الثلاثاء 29-10-1440

إلى يوم الخميس 1-11-1440

بمبنى الإدارةhttps://t.co/FFPiThQV7v — إدارة شؤون المعلمين بالأحساء (@mo3lmen_ahsa) June 30, 2019

#تعليم_الباحة ممثلا في إدارة شؤون المعلمين يرحب بالمعلمين والمعلمات المعينين حديثًا بمنطقة #الباحة ويدعوهم للدخول لنظام المقابلات لحجز موعد للمقابلة الشخصية.

وستكون مقابلة المعينين في إدارة شؤون المعلمين بالمبنى الرئيس، ومقابلة المعينات بشؤون المعلمات بمبنى الشؤون التعليمية. pic.twitter.com/eQW8wFueWs — تعليم الباحة (@bahaedu) June 30, 2019

يسر إدارة تعليم المخواة أن ترحب بالمرشحين والمرشحات لشاغلي الوظائف التعليمية بالإدارة لهذا العام وتأمل منهم الدخول على رابط نظام المقابلات https://t.co/0iS0DJfBsq وتسجيل مواعيد المقابلة للبنين يومي الأحد والاثنين

٤_٥/ ١١ /١٤٤٠ في مبنى الإدارة الرئيسي

📌https://t.co/UFDu5Mg42I — إدارة تعليم المخواة (@mak_edu) June 30, 2019

#تعليم_محايل_عسير

تبدأ المقابلات الشخصية للمعلمين والمعلمات الجدد بعد غدٍ الثلاثاء ٢٩-١٠ الساعة التاسعة صباحاً في قاعة الرشيد للبنين و قاعات التدريب في مبنى الحيلة الشرقي

📍الموقع الجغرافي للبنين https://t.co/yiMCd8ifP5

📍الموقع الجغرافي للبناتhttps://t.co/YkWxxYbHIU — إدارة تعليم محايل عسير (@mohayel_edu) June 30, 2019

شؤون المعلمين #بتعليم_النماص يرحبون بالمرشحين للوظائف التعليمية و يدعونهم لتسجيل موعد للمقابلة الشخصيةاعتباراً من يوم الاثنين ٥/ ١١ /١٤٤٠ه‍ حتى نهاية دوام يوم الخميس ٨ /١١ /١٤٤٠ه‍ على الرابط التالي: https://t.co/gJPTa7XJ34

متمنين لهم التوفيق@namasedu@moe_gov_sa@Media_M_E pic.twitter.com/1Wo461lGWG — إدارة تعليم النماص (@namasedu) June 30, 2019

مدير التعليم أ. إبراهيم كدوان يرحب بالمرشحين والمرشحات الذين تم توجيههم إلى #تعليم_ألمع، داعيََا لهم بالتوفيق والسداد في مهمتهم القادمة مع فرق العمل في تعليم المحافظة لإكمال مسيرة البناء والعطاء . pic.twitter.com/Fkhk4pzNsf — تعليم رجال ألمع (@alma3du) June 30, 2019

إدارة شؤون المعلمين والمعلمات بـ #تعليم_نجران ترحب بالمرشحين والمرشحات وتؤكد على سرعة حجز موعد على نظام المقابلات https://t.co/dQw30KfBr5

علما أن مقابلات المرشحين ستجرى في مدرسة ابن كثير الإبتدائية بجانب إدارة التعليم في حين ستجرى مقابلات المرشحات بقاعة بيت الطالب بحي الفهد — تعليم منطقة نجران (@EduNajran) June 30, 2019

يسر إدارة #تعليم_صبيا أن ترحب بالمرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية وتدعوهم لحجز موعد للمقابلة الشخصية على الرابط التالي https://t.co/bsWqbbivVh

علماً بأن مواعيد المقابلات ستبدأ من يوم الثلاثاء الموافق ٢٩- ١٠ - ١٤٤٠ ولمدة ثلاثة أيام للبنين وستة أيام عمل للبنات pic.twitter.com/dkOyp0ojT5 — شؤون المعلمين (@rts331) June 30, 2019

🔮مرحبا |#تعليم_جازان يرحب بالمرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية ويدعوهم للدخول على برنامج المقابلات https://t.co/wDa571arkl وحجز موعدالمقابلة الشخصيةعلى النحو التالي:



🔵البنين٣٠ / ١٠ / ١٤٤٠هـ مركز القيادات بالإدارة

🔴البنات٣٠-١٠ إلى ١ / ١١ / ١٤٤٠هـ مجمع الشؤون التعليمية بنات pic.twitter.com/7YqKwUxLpv — إدارة تعليم جازان (@jazanedu) June 30, 2019

يسر إدارة #تعليم_شرورة أن تعلن عن مواعيد المقابلات الشخصية للمعلمين والمعلمات المرشحين للوظائف التعليمية عن طريق البرنامج الالكتروني للمقابلات



▪المعلمين والمعلمات :

الثلاثاء ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٠هـ

إلى

الأحد ٤ / ١١ / ١٤٤٠ #الملف__الإعلامي_بوزارة_التعليم #الوظايف_التعليميه



1️⃣ pic.twitter.com/RbRf18h9Oe — إدارة تعليم شرورة (@educationsharu) June 30, 2019

).2- إدارة التعليم بمحافظة الخرج ().3- إدارة التعليم بمحافظة شقراء ().4- إدارة التعليم بمحافظة القويعية (الرابط).5- إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي (الرابط).6- إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق (الرابط).7- إدارة التعليم بمحافظة المجمعة ().8- إدارة التعليم بمحافظة الغاط ().9- إدارة التعليم بمنطقة القصيم (الرابط).10- إدارة التعليم بمحافظة الرس (الرابط).11- إدارة التعليم بالبكيرية (الرابط).12- إدارة التعليم بمحافظة عنيزة (الرابط).13- إدارة التعليم بمحافظة المذنب ().14- إدارة التعليم بمحافظة عفيف ().15- إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج ().16- إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر ().17- إدارة التعليم بمحافظة الزلفي ().18- إدارة التعليم بمحافظة المهد ().19- إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة ().20- إدارة التعليم بمحافظة ينبع (الرابط).21- إدارة التعليم بمحافظة العلا ().22- إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة (الرابط).23- إدارة التعليم بمحافظة الطائف (الرابط).24- إدارة التعليم بمحافظة الليث ().25- إدارة التعليم بمحافظة القنفذة ().26- إدارة التعليم بجدة (الرابط).27- إدارة التعليم بالقريات ().28- إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية ().29- إدارة التعليم بمنطقة الجوف ().30- إدارة التعليم بمنطقة تبوك ().31- إدارة التعليم بمنطقة حائل ().32- إدارة التعليم بحفر الباطن (الرابط).33- إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية (الرابط).34- إدارة التعليم بمحافظة الأحساء ().35- إدارة التعليم بمنطقة الباحة ().36- إدارة التعليم بالمخواة ().37- إدارة التعليم بمحافظة بيشة ().38- إدارة التعليم بمنطقة عسير ().39- إدارة التعليم بمحايل عسير ().40- إدارة التعليم بمحافظة النماص ().41- إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع ().42- إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة (الرابط).43- إدارة التعليم بمنطقة نجران ().44- إدارة التعليم بمحافظة صبيا ().45- إدارة التعليم بمنطقة جازان ().46- إدارة التعليم بمحافظة شرورة ().47- إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب ().

طريقة التقديم (نظام المقابلات):

– من خلال الرابط التالي:

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