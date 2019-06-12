وظائف شاغرة : وظائف شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما أسوان

تعلن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن وظائف خالية في شركة الصناعات الكيماوية المصرية ( كيما أسوان) لشغل الوظائف التالي بيانها للعمل بالمصانع بأسوان من الذكور فقط، لطبيعة العمل بنظام الورادي بالمصانع، وذلك بعقد عمل مؤقت، بمكافأة شهرية شاملة، توازي ما يتقاضاه شاغلي الدرجة المناظرة لوظيفته، طبقا لاحكام لائحة نظام العاملين بالشركة.

يذكر أن اعلان وظائف شركة الصناعات الكيماوية المصرية ( كيما أسوان) منشور اليوم ضمن وظائف جريدة الحمهورية، عدد الأريعاء الموافق 12 يونيو 2019.

وظائف شركة كيما أسوان 2019

تعلن شركة الصناعات الكيماوية المصرية ( كيما أسوان) عن حاجتها لشغل الوظائف التالية:

فني رابع انتاج.

فني رابع صيانة.

فني رابع أجهزة.

فني رابع كهرباء.

فني رابع حركة (سائق سيارة)

معاون خدمة.

تقدم الطلبات باسم السيد الأستاذ/ رئيس القطاع الإداري بشركة كيما أسوان خلال 10 أيام من تاريخ النشر، ولن يلتفت للطلبات التى ترد عن طريق البريد أو الفاكس أو النت، وطذلك التى ترد قبل الإعلان أو بعد إنتهاء المدة المحددة بالإعلان.