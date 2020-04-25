تسجيل 1197 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، عن تسجيل تسع وفيات و1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن "حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في البلاد بلغت 136 حالة وفاة، فيما أصبح مجموع الإصابات 16299".
وأضافت أنه "تماثل 166 مريضاً للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 2215 شخصاً".
وأكدت الوزارة، أن "معظم الإصابات الجديدة تعود إلى مكة المكرمة (364) وجدة (271) والرياض (170) والمدينة المنورة (120)".
وأضافت أنه "تماثل 166 مريضاً للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 2215 شخصاً".
وأكدت الوزارة، أن "معظم الإصابات الجديدة تعود إلى مكة المكرمة (364) وجدة (271) والرياض (170) والمدينة المنورة (120)".
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