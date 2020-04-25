تسجيل 1197 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن "حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في البلاد بلغت 136 حالة وفاة، فيما أصبح مجموع الإصابات 16299".

وأضافت أنه "تماثل 166 مريضاً للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 2215 شخصاً".



وأكدت الوزارة، أن "معظم الإصابات الجديدة تعود إلى مكة المكرمة (364) وجدة (271) والرياض (170) والمدينة المنورة (120)".