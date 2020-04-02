رسمياً.. انهاء الدوري البلجيكي ومنح اللقب لنادي بروج

وترى الرابطة أن الوضع الحالي غير مستقر بشكل كبير بسبب انتشار الفيروس في العديد من البلدان الأوروبية وعدم وجود توقعات فعلية لعودة مسابقات كرة القدم.

واتخذت الرابطة قرارها بعد توصية من الحكومة البلجيكية والطبيب، مارك فان رانست، المتخصص في علم الفيروسات والأوبئة في بلاده.



لذلك قررت الرابطة أنهاء بطولة الدوري البلجيكي والأخذ بالترتيب الحالي، ومنح اللقب لصالح كلوب بروج الذي يحتل الصدارة برصيد 70 نقطة بفارق 15 نقطة عن جينت الوصيف بعد مرور 29 جولة وكانت تتبقى دورتين للمنافسة على اللقب وتفادي الهبوط.

ورفضت الرابطة بحسب البيان الرسمي استكمال البطولة بدون حضور الجماهير من أجل إنهائها قبل شهر حزيران المقبل.

