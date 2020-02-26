كشف مصدر سياسي مطلع، الأربعاء، عن تفاصيل الكابينة الوزارية المقرر طرحها في مجلس النواب يوم غد الخميس. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "الكابينة الوزارية المقرر طرحها يوم غد الخميس، على مجلس النواب تتضمن قصي عبد المحسن عبيد عبد الله وزيراً للدفاع وحسين الجلبي وزيراً للنفط، ومازن الحكيم وزيراً للتربية".



وأضاف أن "جاسب عبد الزهرة وزيراً للكهرباء ومظهر محمد صالح وزيراً للتخطيط، ومضر زكي هداب الخير الله وزيراً للصحة".

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كانت هذه تفاصيل خبر بالاسماء.. مصدر يكشف تفاصيل الكابينة الوزارية المقرر طرحها في البرلمان غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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