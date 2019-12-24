البرلمان يصوت على المضي بالقراءة الأولى لمشروع التعديل الثاني لقانون التقاعد

صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على المضي بالقراءة الأولى لمشروع التعديل الثاني لقانون التقاعد العام.
وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب، صوت مساء اليوم الثلاثاء، على المضي بالقراءة الأولى لمشروع التعديل الثاني لقانون التقاعد العام".
وكان مجلس النواب، عقد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الأول، برئاسة محمد الحلبوسي.
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