كاتانيتش يدخر جهود 'فدائي' اسود الرافدين في مباراة البحرين

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2019-12-04 | 17:36
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وقال ناطق في تصريح نشره موقع الاتحاد العراقي لكرة القدم، "سأكون في دكة البدلاء، ومتى احتاجني الوطن سأكون اول جندي بملعب المباراة، بالرغم من بعض الألم الذي يلاحقني".
واضاف ان "الجميع يدرك أهمية المباراة وصعوبتها كونها نصف نهائي، والفائز سيعبر الى المباراة النهائية، جميع زملائي اللاعبين في اتم الجاهزية لمباراة الغد، وسنركز كثيرا ونطبق كل ما يناط لنا من واجبات بغية إسعاد الشعب العراقي".
المباراة ستقام على استاد عبد الله بن خليفة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد، غداً الخميس.
وستكون مواجهة الغد هي الرابعة بين المنتخبين في ظرف اربعة اشهر، حيث التقى الفريقان في ثلاث مناسبات مؤخراً، بداية من نهائي غرب آسيا والذي انتهى بفوز البحرين 1-0 ومواجهتا الذهاب والاياب في تصفيات المونديال انتهت بالتعادل 1-1 و0-0 ذهاباً وإياباً.
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