علي عدنان عن مباراة البحرين: العقدة في خبر كان.. سنفعلها من اجل الجماهير

وسيتواجه المنتخبان في نصف نهائي كأس الخليج "خليجي 24" على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد.

وقال عدنان في تصريح نشره موقع الاتحاد العراقي لكرة القدم، إنه "لا يوجد شيء مستحيل في كرة القدم، وعازمون هذه المرة على عبور منتخب البحرين والوصول الى المباراة النهائية".



واضاف "لا يوجد شيء اسمه عقدة في كرة القدم، فنحن في عام 2019، وهذه الامور أصبحت في خبر كان، الذي يجتهد في المستطيل الاخضر سيتواجد في منصات التتويج، وسنفعلها من اجل افراح الجماهير العراقية التي تترقب مباراة الغد".

وستكون مواجهة الغد هي الرابعة بين المنتخبين في ظرف اربعة اشهر، حيث التقى الفريقان في ثلاث مناسبات مؤخراً، بداية من نهائي غرب آسيا والذي انتهى بفوز البحرين 1-0 ومواجهتا الذهاب والاياب في تصفيات المونديال انتهت بالتعادل 1-1 و0-0 ذهاباً وإياباً.

