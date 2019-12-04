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2019-12-04 | 17:05
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اكد مدافع نادي فانكوفر وايتكابس الكندي والمنتخب الوطني العراقي علي عدنان، أنه لا يوجد شي اسمه عقدة في كرة القدم، مبيناً ان اسود الرافدين سيفعلونها ويفوزون في مباراة البحرين من اجل اسعاد الجماهير العراقية.
وقال عدنان في تصريح نشره موقع الاتحاد العراقي لكرة القدم، إنه "لا يوجد شيء مستحيل في كرة القدم، وعازمون هذه المرة على عبور منتخب البحرين والوصول الى المباراة النهائية".
واضاف "لا يوجد شيء اسمه عقدة في كرة القدم، فنحن في عام 2019، وهذه الامور أصبحت في خبر كان، الذي يجتهد في المستطيل الاخضر سيتواجد في منصات التتويج، وسنفعلها من اجل افراح الجماهير العراقية التي تترقب مباراة الغد".
وستكون مواجهة الغد هي الرابعة بين المنتخبين في ظرف اربعة اشهر، حيث التقى الفريقان في ثلاث مناسبات مؤخراً، بداية من نهائي غرب آسيا والذي انتهى بفوز البحرين 1-0 ومواجهتا الذهاب والاياب في تصفيات المونديال انتهت بالتعادل 1-1 و0-0 ذهاباً وإياباً.
كانت هذه تفاصيل خبر علي عدنان عن مباراة البحرين: العقدة في خبر كان.. سنفعلها من اجل الجماهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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