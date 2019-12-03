كشف النائب محمد الخالدي، الثلاثاء، عن عدم مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح على قانون التقاعد الموحد.
وقال الخالدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعد المقابلة التي حصلت مع رئيس الجمهوري برهم صالح، وافق الأخير على عدم المصادقة على قانون التقاعد وسيتم إعادته إلى مجلس النواب العراقي وذلك لوجود خروقات كبيرة يجب النظر بها".
وأضاف :"طالبنا بان يكون اقل راتب تقاعدي هو ٨٠٠ الف وكذلك العمر يجب اعادة النظر به لانه سوف يسبب خسارة لشريحة مهمة من الكفاءات والشخصيات وخبراء الدولة لذلك يمكن معالجتها بشكل أفضل".
وأضاف :"طالبنا بان يكون اقل راتب تقاعدي هو ٨٠٠ الف وكذلك العمر يجب اعادة النظر به لانه سوف يسبب خسارة لشريحة مهمة من الكفاءات والشخصيات وخبراء الدولة لذلك يمكن معالجتها بشكل أفضل".
وكان مجلس النواب قد صوّت في (20 تشرين الثاني 2019)، على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يكشف عن عدم مصادقة رئيس الجمهورية على قانون التقاعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.