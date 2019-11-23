نفت وزارة الصناعة، السبت، عدم حضور وزيرها صالح عبد الله الجبوري الى البرلمان اليوم، مؤكدة أن حضوره كان برفقة مدراء عامين ومسؤولين فـي مقر الوزارة والشركات التابعـة لها.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الصناعـة والمعادن الدكتور صالح عبد الله الجبوري وبرفقتـه عـدد من المـدراء العاميـن والمسؤوليـن فـي مقـر الوزارة والشركـات التابعـة لهـا جلسـة مجلـس النـواب المنعقـدة هذا اليوم السبـت الموافـق الثالـث والعشريـن من شهـر تشريـن الثانـي الحالـي".
وأضافت الوزارة أن "تأجيـل الجلسـة إلى يـوم الاثنين المقبل لعـدم أكتمـال النصاب"، نافيـة "بشكل قاطع ماتناقلتـه بعـض وسائل الإعلام بشـأن عـدم حضـور وزيـر الصناعة والمعادن جلسة مجلس النواب اليـوم".
وكان من المقرر أن يعقد البرلمان جلسة له اليوم السبت، يتضمن جدول اعمالها استجواب وزير الصناعة، قبل أن يتم تأجيلها الى يوم الاثنين المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الصناعة تنفي عدم حضور وزيرها الى البرلمان اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.