ريال مدريد يتفق على صفقة جديدة

رياضة 2019-08-31 | 19:37 المصدر: 6,515 مشاهدة ذكر تقرير صحفي إيطالي، أن ريال مدريد اتفق على صفقة جديدة لتعزيز صفوف الفريق الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن ريال مدريد توصل لاتفاق مع سبورتينج لشبونة لضم لاعب الوسط برونو فيرنانديز، قبل نهاية سوق الانتقالات في أوروبا. ومن المنتظر أن ينتقل البرتغالي برونو فيرنانديز إلى ملعب سانتياجو برنابيو مقابل 75 مليون يورو.



ونوهت الصحيفة أن الاتفاق بين الناديين ينص على استمرار فيرنانديز مع لشبونة لمدة موسم على سبيل الإعارة، قبل الانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل. ونوهت الصحيفة أن الاتفاق بين الناديين ينص على استمرار فيرنانديز مع لشبونة لمدة موسم على سبيل الإعارة، قبل الانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

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