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الهوس بنجوم الكرة يجتاح رؤوس العراقيين 'صور'

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2019-08-31 | 11:08

الهوس بنجوم الكرة يجتاح رؤوس العراقيين

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يبدو أن الهوس بنجوم الكرة العالميين اجتاح عقول فتية في شمالي العراق لدرجة أنهم باتوا يقبلون على أحد الحلاقين لرسم قصات شعر مميزة تزيّن رؤوسهم بوجوه هؤلاء النجوم.

وبدأ الحلاق مروان هادي (28 عاما) قص هذه الرسومات منذ نحو أربعة أشهر، وقال إن "الفتية من أنحاء محافظة حلبجة بإقليم كردستان يحتشدون منذ ذلك الحين في محله الصغير، ليتولى رسم وجوه أشهر لاعبي كرة القدم مثل نجم كرة القدم البرتغالي وغيره ممن يحب الصغار رسمهم على رؤوسهم".

 

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وقص الشعر من أجل رسم وجه لاعب على رأس زبون يستغرق ما يصل ساعتين مقابل 50 دولارا (59670 دينارا عراقيا).

 

ويأمل هادي، مثل معظم زبائنه، أن يتمكن في يوم من الأيام من حضور مباراة بين فريقي كرة قدم من إسبانيا، وأن يتمكن من تقديم موهبته للجمهور الأوروبي.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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