الهوس بنجوم الكرة يجتاح رؤوس العراقيين 'صور'

وبدأ الحلاق مروان هادي (28 عاما) قص هذه الرسومات منذ نحو أربعة أشهر، وقال إن "الفتية من أنحاء محافظة حلبجة بإقليم كردستان يحتشدون منذ ذلك الحين في محله الصغير، ليتولى رسم وجوه أشهر لاعبي كرة القدم مثل نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو وغيره ممن يحب الصغار رسمهم على رؤوسهم".

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وقص الشعر من أجل رسم وجه لاعب على رأس زبون يستغرق ما يصل ساعتين مقابل 50 دولارا (59670 دينارا عراقيا).

ويأمل هادي، مثل معظم زبائنه، أن يتمكن في يوم من الأيام من حضور مباراة بين فريقي كرة قدم من إسبانيا، وأن يتمكن من تقديم موهبته للجمهور الأوروبي.