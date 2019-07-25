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هواوي تطلق هاتفا خاصا من أفضل نسخة في العالم

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اصدرت شركة "هواوي" الصينية هاتفا جديدا بنسخة خاصة بالتعاون مع دار الأزياء الإيطالية "Moschino"، الهاتف المشترك من نوع " Honor 20 Pro" والذي يعتبر أحد أفضل الهواتف الذكية من فئته في العالم.

الهاتف الجديد جاء بنسخة جديدة ظهرت فيه لمسة دارالأزياء "Moschino"، ومن المتوقع طرحه في الأسواق قريبا.

 

وظهر في التصميم بان الجهاز جاء باللون الأسود مع عبارة باللون الذهبي كتب فيها " هذا ليس هاتف Moschino"، الى جانب شعار "HONOR" المنقوش باللون الذهبي.

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ويعتبر الهاتف ثمرة التعاون بين الشركتين بعد توقيع شراكة تعاون بينهما في كانون الأول من العام الماضي.

 

يذكر بأن الهاتف مزود بأحدث نظام تشغيل من "أندرويد"، وشاشة OLЕD بمقاس 6.1 بوصة، ودقة عرض (1080/2340) بيكسل، بالإضافة لحجم ذاكرة داخلية تصل لـ 128/256 غيغابايت، قابلة للتوسيع، وذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وماسح لبصمات الأصابع موضوع على حافة الهيكل من الجهة اليمنى.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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