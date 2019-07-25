هواوي تطلق هاتفا خاصا من أفضل نسخة في العالم

اصدرت شركة "هواوي" الصينية هاتفا جديدا بنسخة خاصة بالتعاون مع دار الأزياء الإيطالية "Moschino"، الهاتف المشترك من نوع " Honor 20 Pro" والذي يعتبر أحد أفضل الهواتف الذكية من فئته في العالم.
الهاتف الجديد جاء بنسخة جديدة ظهرت فيه لمسة دارالأزياء "Moschino"، ومن المتوقع طرحه في الأسواق قريبا.
وظهر في التصميم بان الجهاز جاء باللون الأسود مع عبارة باللون الذهبي كتب فيها " هذا ليس هاتف Moschino"، الى جانب شعار "HONOR" المنقوش باللون الذهبي.
ويعتبر الهاتف ثمرة التعاون بين الشركتين بعد توقيع شراكة تعاون بينهما في كانون الأول من العام الماضي.
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