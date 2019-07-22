المضحك المبكي... توفي على المسرح والجمهور ظنه يمثل!

توفي كوميدي هندي، الجمعة الماضية، على مسرح مكتظ بالجمهور اعتقد أنه يمثل بينما اتضح أن النجم الهندي الصاعد توفي خلال عرض "ستاند أب" تحدث فيه عن القلق.
وكان نايدو (36 عاما) يتحدث عن القلق، ثم جلس على خشبة المسرح، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وأشارت الصحيفة نقلا عن شاهد حضر العرض أن الجمهور، الذي بلغ عدده نحو 80 شخصا، أصيب بصدمة كبيرة، بعد التحقق من وفاة الكوميدي.
فبعد ثلاث دقائق من سقوطه على المسرح، سرع عاملون بالفندق إليه، ثم تم استدعاء الإسعاف، ونقله إلى مستشفى حاولت إنعاشه بينما كان نايدو لفظ أنفاسه الأخيرة بالفعل بعد تشخيصه بإصابته بسكتة قلبية.
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