بالصور.. تشييع الشاعر خضير هادي وسط بغداد

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أقيمت في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، مراسم تشييع الشاعر العراقي خضير هادي الذي توفي يوم امس عن 57 عاما.
وحضر مراسم التشييع قرب المسرح الوطني في منطقة الكرادة، وسط بغداد، بحضور عدد من الشعراء والفنانين، بالاضافة الى شخصيات سياسية بينهم وزير الداخلية السابق قاسم الاعرجي.
وتوفي الشاعر خضير هادي امس الاربعاء 24 نيسان 2019، في احدى مستشفيات اربيل بعد نزيف بالدماغ.
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