وفاة الشاعر خضير هادي في احدى مستشفيات اربيل

توفي اليوم الاربعاء، الشاعر العراقي خضير هادي في احدى مستشفيات اربيل.
وقال مراسل الخليج 365، ان الشاعر العراقي خضير هادي توفي اليوم في احدى مستشفيات محافظة اربيل.
واضاف المراسل ان سبب الوفاة بحسب مصادر طبية هو حدوث نزيف في الدماغ.
يذكر ان خضير هادي هو شاعر شعبي عراقي من مواليد 1962 في بغداد، اشتهر بكتابته لأغاني، وحاصل على شهرة واسعة، وغنى له الكثير من فنانين العراق منهم كاظم الساهر، هيثم يوسف، حاتم العراقي، محمد عبد الجبار، علاء سعد، صلاح حسن، أحمد الصياد، وله العديد من الالبومات الشعرية.
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