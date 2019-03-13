الاعلام الرقمي: بعض مستخدمي الواتساب في العالم يواجهون مشكلات

الخليج 365/ بغدادأعلن مركز الاعلام الرقمي، الاربعاء، إن بعض مستخدمي الواتساب في العالم يواجهون مشكلات في ارسال الرسائل ومقاطع الصوت والفيديو والصور.

وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بعض مستخدمي الواتساب في العالم يواجهون مشكلات في ارسال الرسائل ومقاطع الصوت والفيديو والصور".

وكان مركز الاعلام الرقمي أعلن بوقت سابق من، اليوم الاربعاء، عن توقف تطبيقات الفيسبوك والانستغرام في عدد من مدن العالم.

