تعرف على كيفية التخلص من الكرش بسرعة‎‏

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صنعاء - بواسطة أحمد ابو اليزيد - تراكم الدهون في منطقة الكرش يعد من العوامل التي ترتبط بالأمراض المزمنة الخطيرة، فهو يساعد على رفع مخاطر الإصابة بالسكري، وارتفاع ضغط الدم، والأمراض القلبية والسرطانية، تابع للتعرف على كيفية التخلص من الكرش بسرعة.

هناك بعض الطرق التي تساعد على التخلص من الكرش بسرعة ومن أهمها ممارسة التمارين الرياضية.

ومن المهم الحرص على اتباع الحمية الغذائية، مع خفض السعرات الحرارية التي يتم تناولها، وهذا يعمل على حرق الدهون بالجسم.

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التخلص من الكرش بالبطن يتطلب التخلص من الوزن الزائد، وأثبتت الدراسات الحديثة أن هناك ارتباطا وثيقا بين ممارسة التمارين الرياضية مثل الأيروبيك، وخسارة الدهون بالبطن.

أثبتت الدراسات أن ممارسة الأيروبيك لمدة 10 ساعات أسبوعيا بانتظام، ولمدة أسابيع عديدة يساعد على خفض دهون البطن.

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ممارسة رياضة الأيروبيك أمر مهم للتخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن "الكرش" وأثبتت الأبحاث العلمية أنه هناك علاقة طردية بين ممارسة تمارين الأيروبيك والقضاء على الكرش.