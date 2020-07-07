كاتانيتش يستدعي 7 محترفين لمنتخب العراق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر مدرب المنتخب العراقي الاول لكرة القدم، ستريشكو كاتانيتش، استدعاء سبعة لاعبين محترفين لقائمة «أسود الرافدين» الأولية، وذكر مصدر مقرب من إدارة الاتحاد العراقي، أن «الهيئة أجرت اتصالات مكثفة مع كاتانيتش، تم من خلالها الاتفاق على إضافة المحترفين العراقيين المقيمين في أوروبا، لصفوف المنتخب ضمن القائمة الأولية»، وأوضح، أن «اللاعبين السبعة الذين وجهت لهم الدعوة، هم: جستن ميرام وأحمد ياسين وريوان أمين وأسامة رشيد ومهند جعاز وأمير العماري وجيلوان حمد، وسبقهم للتشكيلة اللاعب لؤي العاني الذي تم حسم قضيته مؤخراً مع الاتحاد المغربي لكرة القدم عبر الاتحاد الدولي (فيفا)».