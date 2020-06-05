شكرا لقرائتكم خبر عن شاشة سوداء في «سناب شات».. «تقني»: عطل بسيط واحذروا 3 أخطاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الخبير التقني سالم الحربي إن تطبيق سناب شات ربما تعرض لعطل بسيط خلال الساعات الماضية، ما تسبب في ظهور شاشة سوداء لدى البعض.

وأضاف الحربي: “لمن يسأل عن عطل سناب شات، بسبب الشاشة السوداء، التي تظهر لدى البعض عند فتح التطبيق، ربما تكون مشكلة بسيطة وتنحل قريبا”.

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وتابع الخبير التقني سالم الحربي “سوف تنحل هذه المشكلة قريباً وانتبه تعبث بسنابك أو تسلمه لهكر أو خبير تقني غير موثوق ويسرق حسابك”.