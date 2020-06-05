شكرا لقرائتكم خبر عن شاشة سوداء في «سناب شات».. «تقني»: عطل بسيط واحذروا 3 أخطاء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال الخبير التقني سالم الحربي إن تطبيق سناب شات ربما تعرض لعطل بسيط خلال الساعات الماضية، ما تسبب في ظهور شاشة سوداء لدى البعض.
وأضاف الحربي: “لمن يسأل عن عطل سناب شات، بسبب الشاشة السوداء، التي تظهر لدى البعض عند فتح التطبيق، ربما تكون مشكلة بسيطة وتنحل قريبا”.
وتابع الخبير التقني سالم الحربي “سوف تنحل هذه المشكلة قريباً وانتبه تعبث بسنابك أو تسلمه لهكر أو خبير تقني غير موثوق ويسرق حسابك”.
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