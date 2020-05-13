أزمة كورونا ترفع أسعار الذهب

لقد دفع وباء COVID-19 الاقتصادات في جميع أنحاء العالم إلى حالة من هذا الفوضى العميقة ، مثل هذا الاضطراب غير المسبوق ، الذي لا يزال المحللون والاقتصاديون يحاولون اكتشاف مدى سوء الأمور قبل أن يحاولوا حتى استنتاج الضرر الشامل . ومع ذلك ، تقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الجهود المبذولة للسيطرة على انتشار الفيروس والحفاظ على الصحة العامة والمالية ستكلف الاقتصاد العالمي شيئًا ما بين 20 ٪ و 25 ٪ في التدهور الاقتصادي .

ليس من المفاجئ إذن أن الموجات الأخيرة لتقلبات السوق دفعت المستثمرين إلى التوجه نحو أدوات الملاذ الآمن مثل الدولار الأمريكي والذهب . ولكن مع معاناة الولايات المتحدة من نصيبها الخاص من المشاكل الاقتصادية ، فقد تفوق الذهب على أداء الدولار ، حيث ارتفع بنسبة 5.3 ٪ هذا العام مقارنة بالعام الماضي ويستعد لمزيد من الزيادات .

لماذا ينشط الذهب بشكل جيد؟

في مواجهة أزمة مالية ، سواء تم تحويله إلى اقتصاد رئيسي واحد أو ، كما هو الحال في جائحة COVID-19 ، يؤثر على العالم بأسره ، يميل الذهب إلى تحقيق أداء جيد لأنه خارج نطاق الخدمات المصرفية التقليدية لاحتياطي العملات الورقية . وإذا كانت بعض التوقعات حول عواقب الأزمة الصحية صحيحة ، فقد يعني ذلك المزيد من الفرص للذهب لمواصلة الارتفاع . قدر البنك الدولي أنه في حالة الركود العالمي بعد COVID-19 ، قد ينتهي العديد من الاقتصادات الرئيسية بأعباء ديون تتجاوز 150 ٪ من ناتجها المحلي الإجمالي ، مما جعل بعض المستثمرين مثل مارك موبيوس يتكهنون بأن الذهب سيتبع اتجاهه السابق من خلال الاستمرار في ارتفاع بعد هذه التقلبات ، حيث يؤدي انخفاض أسعار الفائدة وتزايد المعروض النقدي إلى دعم أسعار سبائك الذهب .

ما هي أهم أسباب امتلاك الذهب؟

لقد تم ربط الذهب والمال ارتباطًا لا ينفصم منذ عام 800 قبل الميلاد ، وشهدت السنوات التالية امتلاك وتداول الذهب للعديد من الأسباب المختلفة . بالنسبة للبعض ، يرجع ذلك إلى أن قيمة الذهب توفر الأمان في الأوقات الصعبة ، بينما بالنسبة للبعض الآخر ، لأن الذهب هو احتياطي عندما لا تعمل العملة التقليدية . إليك بعض الأسباب الأخرى لامتلاك الذهب :

· الذهب يحمل قيمته : بالتأكيد ، الذهب جميل ويستخدم لصنع جميع أنواع المجوهرات والإكسسوارات الفاخرة ولكنه أيضًا معدن متين ومتعدد الاستخدامات . على عكس النقود الورقية أو العملات المعدنية المصنوعة من معادن أقل ، يحافظ الذهب على قيمته بمرور الوقت ، ويميل الناس إلى رؤية الذهب الذي يمتلكونه كوسيلة للحفاظ على الثروة ونقلها .

· الوقوف على عدم اليقين السياسي : قوة الذهب لا تقتصر على عدم الاستقرار المالي . في أوقات الأزمات الجيوسياسية ، مثل ملحمة الاتحاد الأوروبي / خروج بريطانيا ، يلجأ بعض المستثمرين إلى ارتفاع أسعار الذهب لإدارة المخاطر أو للتحوط من استثماراتهم .

· ارتفاع الطلب : مثل معظم السلع ، يمكن أن تؤدي الحاجة إلى الذهب إلى ارتفاع الأسعار . على سبيل المثال ، الهند هي واحدة من أكبر مستهلكي الذهب في العالم ، ومع حلول موسم الزفاف الهندي في أكتوبر ، هناك زيادة في الطلب العالمي على الذهب . في دول مثل الصين ، يكون الطلب على الذهب ثابتًا تقريبًا ، حيث تعتبر سبائك الذهب طريقة تقليدية للادخار .

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· ضعف الدولار الأمريكي : كما ذكرنا أعلاه ، عندما تنخفض قيمة الدولار الأمريكي ( إحدى أبرز العملات الاحتياطية في العالم ) ، غالبًا ما يتطلع المستثمرون إلى الذهب بحثًا عن الأمان ، مما يعزز الأسعار .

· الذهب يحد من التضخم : تاريخيًا ، يرتفع سعر الذهب مع ارتفاع تكلفة المعيشة . بما أن العملة الورقية تفقد قوتها الشرائية بسبب التضخم ، نظرًا لأن الذهب عادةً ما يتم تسعيره بهذه العملة ، فإنه يميل إلى الارتفاع مع كل شيء آخر . وبالتالي ، يرى بعض المستثمرين انخفاض قيمة العملة كسبب لامتلاك الذهب .

· يحمي من الانكماش : الانكماش هو انخفاض في الأسعار بسبب عوامل مثل بطء النشاط التجاري والاقتصاد البطيء والديون المفرطة - بشكل أساسي جميع عوامل وباء COVID-19 المستمرة - ولكن على الرغم من الانكماش المالي في مكان آخر ، فإن القوة الشرائية للذهب ترتفع عادةً .

· لتنويع المحافظ الاستثمارية : المستثمرون الذين يتطلعون إلى جعل محافظهم أكثر تنوعًا عن طريق تنويع الأدوات التي يتداولونها ، غالبًا ما يختارون الذهب ، إما كسلعة أو كصندوق تداول متداول مثل S&P 500 SPDR ETF ( صندوق iFOREX ETF Gold Trust يسمى صندوق US 500 Trust).





الخلاصة

أسباب امتلاك الذهب عديدة وتعتمد على أهدافك كمستثمر ، وكذلك نزعتك للمخاطرة . اليوم ، هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها تداول الذهب ، بما في ذلك الاستثمار في تحركات أسعاره كعقود فروقات ، بدلاً من امتلاكه . كانت أسعار الذهب متقلبة في الآونة الأخيرة ، مما منح المستثمرين الفرصة للاستفادة من تحركات الأسعار في كلا الاتجاهين . على سبيل المثال ، ارتفع الذهب بشكل عام بنسبة 13 ٪ منذ بداية العام ، ولكن في فبراير ، ارتفع بنسبة 7 ٪ خلال 18 يومًا فقط . ثم في شهر مارس ، عندما هزت الأزمة الصحية اقتصادًا تلو الآخر ، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 13 ٪ قبل أن ترتفع بنسبة 8 ٪ مرة أخرى في الأسبوعين الأولين من شهر أبريل . ما هي التحركات التي سيقوم بها الذهب بعد ذلك؟ هل سيستمر الأداء المعتاد بعد اختفاء COVID-19 ، أم أننا سنفاجأ؟

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