أزمة كورونا ترفع أسعار الذهب

لقد دفع وباء COVID-19 الاقتصادات في جميع أنحاء العالم إلى حالة من هذا الفوضى العميقة ، مثل هذا الاضطراب غير المسبوق ، الذي لا يزال المحللون والاقتصاديون يحاولون اكتشاف مدى سوء الأمور قبل أن يحاولوا حتى استنتاج الضرر الشامل. ومع ذلك ، تقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الجهود المبذولة للسيطرة على انتشار الفيروس والحفاظ على الصحة العامة والمالية ستكلف الاقتصاد العالمي شيئًا ما بين 20 ٪ و 25 ٪ في التدهور الاقتصادي.
ليس من المفاجئ إذن أن الموجات الأخيرة لتقلبات السوق دفعت المستثمرين إلى التوجه نحو أدوات الملاذ الآمن مثل الدولار الأمريكي والذهب. ولكن مع معاناة الولايات المتحدة من نصيبها الخاص من المشاكل الاقتصادية ، فقد تفوق الذهب على أداء الدولار ، حيث ارتفع بنسبة 5.3٪ هذا العام مقارنة بالعام الماضي ويستعد لمزيد من الزيادات.
لماذا ينشط الذهب بشكل جيد؟
في مواجهة أزمة مالية ، سواء تم تحويله إلى اقتصاد رئيسي واحد أو ، كما هو الحال في جائحة COVID-19 ، يؤثر على العالم بأسره ، يميل الذهب إلى تحقيق أداء جيد لأنه خارج نطاق الخدمات المصرفية التقليدية لاحتياطي العملات الورقية . وإذا كانت بعض التوقعات حول عواقب الأزمة الصحية صحيحة ، فقد يعني ذلك المزيد من الفرص للذهب لمواصلة الارتفاع. قدر البنك الدولي أنه في حالة الركود العالمي بعد COVID-19 ، قد ينتهي العديد من الاقتصادات الرئيسية بأعباء ديون تتجاوز 150٪ من ناتجها المحلي الإجمالي ، مما جعل بعض المستثمرين مثل مارك موبيوس يتكهنون بأن الذهب سيتبع اتجاهه السابق من خلال الاستمرار في ارتفاع بعد هذه التقلبات ، حيث يؤدي انخفاض أسعار الفائدة وتزايد المعروض النقدي إلى دعم أسعار سبائك الذهب.
ما هي أهم أسباب امتلاك الذهب؟
لقد تم ربط الذهب والمال ارتباطًا لا ينفصم منذ عام 800 قبل الميلاد ، وشهدت السنوات التالية امتلاك وتداول الذهب للعديد من الأسباب المختلفة. بالنسبة للبعض ، يرجع ذلك إلى أن قيمة الذهب توفر الأمان في الأوقات الصعبة ، بينما بالنسبة للبعض الآخر ، لأن الذهب هو احتياطي عندما لا تعمل العملة التقليدية. إليك بعض الأسباب الأخرى لامتلاك الذهب:
· الذهب يحمل قيمته: بالتأكيد ، الذهب جميل ويستخدم لصنع جميع أنواع المجوهرات والإكسسوارات الفاخرة ولكنه أيضًا معدن متين ومتعدد الاستخدامات. على عكس النقود الورقية أو العملات المعدنية المصنوعة من معادن أقل ، يحافظ الذهب على قيمته بمرور الوقت ، ويميل الناس إلى رؤية الذهب الذي يمتلكونه كوسيلة للحفاظ على الثروة ونقلها.
· الوقوف على عدم اليقين السياسي: قوة الذهب لا تقتصر على عدم الاستقرار المالي. في أوقات الأزمات الجيوسياسية ، مثل ملحمة الاتحاد الأوروبي / خروج بريطانيا ، يلجأ بعض المستثمرين إلى ارتفاع أسعار الذهب لإدارة المخاطر أو للتحوط من استثماراتهم.
· ارتفاع الطلب: مثل معظم السلع ، يمكن أن تؤدي الحاجة إلى الذهب إلى ارتفاع الأسعار. على سبيل المثال ، الهند هي واحدة من أكبر مستهلكي الذهب في العالم ، ومع حلول موسم الزفاف الهندي في أكتوبر ، هناك زيادة في الطلب العالمي على الذهب. في دول مثل الصين ، يكون الطلب على الذهب ثابتًا تقريبًا ، حيث تعتبر سبائك الذهب طريقة تقليدية للادخار.
· ضعف الدولار الأمريكي: كما ذكرنا أعلاه ، عندما تنخفض قيمة الدولار الأمريكي (إحدى أبرز العملات الاحتياطية في العالم) ، غالبًا ما يتطلع المستثمرون إلى الذهب بحثًا عن الأمان ، مما يعزز الأسعار.
· الذهب يحد من التضخم: تاريخيًا ، يرتفع سعر الذهب مع ارتفاع تكلفة المعيشة. بما أن العملة الورقية تفقد قوتها الشرائية بسبب التضخم ، نظرًا لأن الذهب عادةً ما يتم تسعيره بهذه العملة ، فإنه يميل إلى الارتفاع مع كل شيء آخر. وبالتالي ، يرى بعض المستثمرين انخفاض قيمة العملة كسبب لامتلاك الذهب.
· يحمي من الانكماش: الانكماش هو انخفاض في الأسعار بسبب عوامل مثل بطء النشاط التجاري والاقتصاد البطيء والديون المفرطة - بشكل أساسي جميع عوامل وباء COVID-19 المستمرة - ولكن على الرغم من الانكماش المالي في مكان آخر ، فإن القوة الشرائية للذهب ترتفع عادةً.
· لتنويع المحافظ الاستثمارية: المستثمرون الذين يتطلعون إلى جعل محافظهم أكثر تنوعًا عن طريق تنويع الأدوات التي يتداولونها ، غالبًا ما يختارون الذهب ، إما كسلعة أو كصندوق تداول متداول مثل S&P 500 SPDR ETF (صندوق iFOREX ETF Gold Trustيسمى صندوق US 500 Trust).
الخلاصة
أسباب امتلاك الذهب عديدة وتعتمد على أهدافك كمستثمر ، وكذلك نزعتك للمخاطرة. اليوم ، هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها تداول الذهب ، بما في ذلك الاستثمار في تحركات أسعاره كعقود فروقات ، بدلاً من امتلاكه. كانت أسعار الذهب متقلبة في الآونة الأخيرة ، مما منح المستثمرين الفرصة للاستفادة من تحركات الأسعار في كلا الاتجاهين. على سبيل المثال ، ارتفع الذهب بشكل عام بنسبة 13٪ منذ بداية العام ، ولكن في فبراير ، ارتفع بنسبة 7٪ خلال 18 يومًا فقط. ثم في شهر مارس ، عندما هزت الأزمة الصحية اقتصادًا تلو الآخر ، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 13٪ قبل أن ترتفع بنسبة 8٪ مرة أخرى في الأسبوعين الأولين من شهر أبريل. ما هي التحركات التي سيقوم بها الذهب بعد ذلك؟ هل سيستمر الأداء المعتاد بعد اختفاء COVID-19 ، أم أننا سنفاجأ؟
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