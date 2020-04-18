دورتموند ينقض على هدف ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الجمعة، بدخول منافس جديد لسباق التعاقد مع الفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا، لاعب وسط رين.

وارتبط اسم كامافينجا (17 عامًا) بالانتقال إلى ميلان وريال مدريد، مع اهتمام مضاعف من قبل الثاني، الذي يبحث عن بديل للاعبه البرازيلي كاسيميرو.

وبحسب موقع “le10sport” الفرنسي، فإن بوروسيا دورتموند بات أحدث المهتمين بالتعاقد مع كامافينجا.

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وأشار إلى أن كامافينجا بات أحد أهم أولويات النادي الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خصوصا في ظل السياسة المتبعة بالتعاقد مع المواهب الشابة.

ويسعى مسؤولو دورتموند لاستغلال علاقتهم المميزة بمسؤولي رين منذ صفقة عثمان ديمبلي، بالإضافة إلى ذلك، فإن وكيل كامافينجا يحظى بتقدير كبير في دورتموند.

أما بالنسبة للاعب، فمن الواضح أن مشروع دورتموند يغريه بشكل كبير، خاصة في ظل صعوبة مشاركته بشكل أساسي مع ريال مدريد.