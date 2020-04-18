- 1/2
- 2/2
أفادت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الجمعة، بدخول منافس جديد لسباق التعاقد مع الفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا، لاعب وسط رين.
وارتبط اسم كامافينجا (17 عامًا) بالانتقال إلى ميلان وريال مدريد، مع اهتمام مضاعف من قبل الثاني، الذي يبحث عن بديل للاعبه البرازيلي كاسيميرو.
وبحسب موقع “le10sport” الفرنسي، فإن بوروسيا دورتموند بات أحدث المهتمين بالتعاقد مع كامافينجا.
وأشار إلى أن كامافينجا بات أحد أهم أولويات النادي الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خصوصا في ظل السياسة المتبعة بالتعاقد مع المواهب الشابة.
ويسعى مسؤولو دورتموند لاستغلال علاقتهم المميزة بمسؤولي رين منذ صفقة عثمان ديمبلي، بالإضافة إلى ذلك، فإن وكيل كامافينجا يحظى بتقدير كبير في دورتموند.
أما بالنسبة للاعب، فمن الواضح أن مشروع دورتموند يغريه بشكل كبير، خاصة في ظل صعوبة مشاركته بشكل أساسي مع ريال مدريد.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر دورتموند ينقض على هدف ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.