معذبة الطفلة .. ليست الخادمة بل الأم والحادِثة في أبوظبي وتم القبض عليها

صحيفة الخليج الالكترونية

ألقت شرطة أبوظبي القبض على أم بتهمة تعـذيب طفلتها، وذلك عقب انتشار مقاطع فيديو للحادِثة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت شرطة أبوظبي في بيان أصدرته اليوم أن الواقعة حدثت بسبب خلافات عائلية بين الأم والأب، مبينة أنه تمت إحالة الأم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وكانت مقاطع فيديو متداولة أظهرت واقعة الاعتداء على الطفلة من قبل سيدة بالضرب والجر على الدرج وسط بكاء الأخيرة وصراخها من شدة الألم.

وتفاعلت النيابة العامة في المملكة مع الواقعة، وأصدرت أمراً بالبحث والتحري حول الأمر، للتعرف على هوية العاملة من خلال تحليل المعرفات الإلكترونية للمحتوى المعلوماتي للجـريمة والأجهزة المستخدمة في ذلك، وذلك قبل أن يتبين أن تفاصيل الواقعة جرت بأبوظبي.