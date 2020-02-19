بالفيديو .. زوج خاطفة طفلَي الشرقية يكشف عن مفاجأة: هناك طفل ثالث

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف زوج المتهمة بخطف طفلي الدمام خالد مهنا، عن أن زوجته جلبت له طفلاً وأقنعته بتسجيله باسمه، لافتاً إلى أنها أخذت الطفل؛ كي تعطيه جرعة التطعيم إلا إنها اختفت لمدة 15 عاماً.

وأوضح مهنا في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أن ابنه “نايف” الذي استخرج له شهادة ميلاد وبطاقة أحوال ليس ابنه؛ وذلك بعد أن أجرى تحليل الـDNA، مؤكداً أنها طالبته قبل فترة طويلة بتسجيل موسى الخنيزي ومحمد العماري باسمه في الأحوال، فرفض طلبها فحاولت إقناعه بأنهما لقيطان.

ولفت إلى أنه أخبر زوجته بأن الأطفال ليسوا أطفاله من لحمه ودمه، مبيناً أنه هجرها بعد ذلك ولا يريد العيش معها.