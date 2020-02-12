بالفيديو .. طيار شراعي من الزلفي يعثر على مفقود بنفوذ أم الجماجم

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صحيفة الخليج الالكترونية
عثر طيار شراعي من محافظة الزلفي على مفقود بنفوذ أم الجماجم.
وتفصيلاً , فقد فقد رجل مسن يبلغ من العمر 62 عاماً منذ يوم الأحد الماضي حيث أفاد بأن مركبته علقت بالرمال دون معرفة المكان بالتحديد , ثم ينقطع معه الاتصال عصر يوم الإثنين الماضي.
وبتكثيف البحث عنه وبمشاركة طيار شراعي من محافظة الزلفي , حيث عثر على المسن بنفوذ أم الجماجم.
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