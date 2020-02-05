شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع ضغط الدم يدمر الوحدات الأنبوبية الكلوية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 قالت جمعية ألمانية طبية إن ارتفاع ضغط الدم لا يرفع خطر الإصابة بأزمات قلبية أو سكتات دماغية فحسب، بل يهدد الكلى أيضا.

وأوضحت الجمعية الألمانية لعلاج ارتفاع ضغط الدم أن ارتفاع ضغط الدم يتسبب في تدمير الوحدات الأنبوبية الكلوية المعروفة باسم "الكليونات"، وهي الوحدة الفاعلة الأساسية في الكلية، والتي تعمل على ترشيح الدم من فضلات الأيض، ما يؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي. Advertisements وأضافت: "تتمثل أعراض الفشل الكلوي في احتباس الماء بالجسم وتراجع كمية البول وآلام التبول والتشنجات وعدم انتظام ضربات القل". وتابعت: "كما تتمثل في ضيق التنفس والغثيان والقيء والخدر والنعاس والغيبوبة، وفقدان الشهية والشعور بالإنهاك والحكة". نصحت الجمعية مرضى ارتفاع ضغط الدم بإجراء فحوصات للكلى بانتظام، مع العمل على ضبط قيم ضغط الدم من خلال المواظبة على تعاطي الأدوية وممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي والإقلال من الملح. وقالت: "بخلاف ارتفاع ضغط الدم، تشمل أسباب الإصابة بالفشل الكلوي أيضا داء السكري والتهابات الكلى".

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