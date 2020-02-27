أول ظهور لتركي آل الشيخ بعد تعرضه لوعكة صحية (فيديو)

وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، على متابعتهما لحالته الصحية.

كما وجه المستشار تركي آل الشيخ، خلال مقطع فيديو له فى أول ظهور بعد تعرضه لوعكة صحية، الشكر إلى كل المسؤولين في هيئة الترفيه، والوطن العربي الذين سألوا عنه خلال فترة مرضه.

وطمأن المستشار تركي آل الشيخ، العالم العربي على صحته، متابعا: وحشتني المملكة العربية السعودية وشكرا ليكم وسأعود قريبا".

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