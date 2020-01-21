بعد أيام قليلة .. الملايين من أصحاب هذه الهواتف المحمولة سوف يحرمون من تطبيق واتساب

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف تقرير حديث لموقع “مترو” البريطاني أن الملايين من مستخدمي تطبيق واتساب قد يكونوا مجبرين قريبًا على شراء هاتف جديد لضمان الوصول إلى تطبيقهم المفضل، إذ يستعد التطبيق المملوك لفيس بوك للتخلي عن عدد كبير من الأجهزة القديمة والتوقف عن دعم العديد من الهواتف فى الأول من فبراير.

وقد نصح التطبيق الأشخاص المتأثرين بالتفكير في الترتيب لعملية التحديث، وقال التطبيق تعليقا على هذه الخطوة: “إذا كنت تستخدم أحد هذه الأجهزة المحمولة المتأثرة ، نوصى بالترقية إلى هاتف أندرويد أو آيفون أو ويندوز فون أحدث لمواصلة استخدام واتس آب” ، بحسب موقع اليوم السابع .

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وقد توقف التطبيق عن دعم عدد من الأجهزة فى 31 ديسمبر، حيث أعلن التخلى عن دعم أي هاتف يعمل بنظام التشغيل ويندوز موبايل، لكن الموعد النهائي الأكبر يقترب، فاعتبارًا من 1 فبراير، لن يتم دعم أى هاتف آيفون يعمل بنظام أقدم من iOS 7 ولن يتم تثبيت تطبيق واتس آب على أي جهاز أندرويد يعمل بالإصدار 2.3.7.

وكانت آخر هواتف آيفون تعمل بنظام iOS 7 هى iPhone 5S و iPhone 5، وتم استبدال هذا النظام بنظام iOS 8 ابتداءاً من عام 2014 ، لذلك إذا اشتريت هاتف آيفون أو جهاز آيباد بعد ذلك التاريخ، فسوف تكون على ما يرام، ولن تتأثر بهذه الخطوة.

وبالمثل، تم إطلاق نظام أندرويد 2.3.7 والذى يُعرف باسم “Gingerbread” فى عام 2010، وبحلول فبراير من عام 2011 ، تم استبداله بواسطة Android 3.0 ، والمعروف أيضًا باسم Honeycomb، لذا فهاتفك الذكي الذى قمت بشراءه بعد هذا التاريخ سيكون فى أمان.