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العراق وأستراليا يتعادلان في افتتاح كأس آسيا تحت 23 عاما

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

نجح منتخب العراق تحت 23 عاماً، في خطف تعادل صعب من نظيره الأسترالي 1-1، اليوم الأربعاء، في افتتاح كأس أمم آسيا لكرة القدم، التي انطلقت اليوم في تايلاند وتستمر حتى 26 من يناير الجاري.
وتقدم المنتخب الأسترالي عن طريق ريني بيسكوبو في الدقيقة 62، قبل أن يسجل محمد نصيف هدف التعادل للفريق العراقي في الدقيقة 76.
ويلعب المنتخبان في المجموعة الأولى من المنافسات، التي تضم إلى جانبهما كل من تايلاند (البلد المستضيف) والبحرين.
ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، إلى مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

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