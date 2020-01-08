صحيفة الخليج الالكترونية نجح منتخب العراق تحت 23 عاماً، في خطف تعادل صعب من نظيره الأسترالي 1-1، اليوم الأربعاء، في افتتاح كأس أمم آسيا لكرة القدم، التي انطلقت اليوم في تايلاند وتستمر حتى 26 من يناير الجاري.

وتقدم المنتخب الأسترالي عن طريق ريني بيسكوبو في الدقيقة 62، قبل أن يسجل محمد نصيف هدف التعادل للفريق العراقي في الدقيقة 76.

ويلعب المنتخبان في المجموعة الأولى من المنافسات، التي تضم إلى جانبهما كل من تايلاند (البلد المستضيف) والبحرين.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، إلى مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق وأستراليا يتعادلان في افتتاح كأس آسيا تحت 23 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.