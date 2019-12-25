عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هواوي تطلق نسخة مطورة من Mate X خلال 2020

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة هواوي إطلاق نسخة مطورة من هاتفها المطوي Mate X خلال العام المقبل.



وأوضحت عملاق صناعة التكنولوجيا الصيني أن الموديل الجديد سيتضمن مفصلة محسنة لآلية طي الشاشتين، حتى تصبح الشاشة أكثر استقرارا ويعمل المعالج بصورة أسرع.

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وقد أطلقت الشركة الصينية هاتفها المطوي Mate X في الأسواق العالمية خلال الشهر الماضي نظير تكلفة تبلغ 2400 دولار أمريكي.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف هواوي المطوي على معالج Kirin 980 ومودم الجيل الخامس Balong 5000.

ويزخر هاتف هواوي Mate X الحالي بشاشة قياس 8 بوصات تعمل بدقة 2480 x 2200 بيسكل، ولا تزيد حافة الشاشة على 5.4 ملم، وعندما يكون الهاتف الذكي في وضع الطي فإن الشاشة الرئيسية تكون بقياس 6.6 بوصة وتعمل بدقة 2480 x 1148 بيكسل.

وتروج الشركة الصينية لهاتفها المطوي من خلال بطارية 4500 مللي أمبير ساعة تم تركيبها في جسم الهاتف النحيف، الذي لا يتعدى سُمكه 11 ملم، مع دعم تقنية الشحن السريع SuperCharge الجديدة التي تتيح إمكانية إعادة شحن بطارية الهاتف Mate X بنسبة 85% في غضون 30 دقيقة.