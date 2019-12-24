شكرا لقرائتكم خبر عن جهزت شوكولاته للطالبات وطالبتهن بالدعاء لها.. وفاة معلمة بالرياض في أول أيام الاختبارات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

توفيت معلمة بالمدرسة المتوسطة 72 بالرياض في أول أيام الاختبارات، وذلك بعدما بادرت بتوزيع شوكولاتة على الطالبات ممزوجة بعبارة “لا تنسيني من دعائك” قبل الاختبارات بأيام.

وتعود التفاصيل بحسب أحد أقارب المعلمة خلود الشيحان، إلى أنها تعرّضت لحادِث مروري مروع مع أسرتها الأسبوع الماضي؛ نتج عنه وفاتها فيما تعرض زوجها وبناتها لعدة إصابات، بحسب “مكة”.

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أما زميلاتها بالمدرسة فذكرن أنهن فجعن، وأضفن: “وإن رحلت فإن أثر ما قدمته باقٍ في نفوس طالباتها وزميلاتها، ونشهد لها برقي أخلاقها وتعاملها وبشاشة وجهها”.

وقد تقدمت أسرة المدرسة بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيدة، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته.