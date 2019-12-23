شكرا لقرائتكم خبر عن مُعلم وافد يطرح اسم «موقوف أمنياً» في ورقة عمل.. إجراء عاجل من «التعليم» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العام، ابتسام الشهري، أن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وجه بالتحقيق في واقعة قيام معلم وافد بمدرسة أهلية بطرح سؤال في ورقة عمل قبل أسبوعين تضمنت ذكر احد الموقوفين أمنياً.

وقالت “الشهري” في تغريدة لها على حسابها الرسمي في “تويتر” اليوم الإثنين:”إشارة الى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من قيام معلم غير سعودي بمدرسة أهلية بطرح سؤال في ورقة عمل قبل أسبوعين تضمنت ذكر أحد الموقوفين أمنياً من ذوي الفكر المنحرف، فقد وجه وزير التعليم بالتحقيق في الموضوع حالاً، ورفع النتائج، وإشعار الجهات الأمنية المختصة لإكمال ما يلزم”.