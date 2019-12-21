شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة مفجعة.. نمر يفترس عاملاً داخل حديقة حيوان بالرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا مروعاً لافتراس نمر لأحد العمال داخل حديقة حيوان، قيل إنه في الرياض.
وظهر في الفيديو النمر وهو يفترس العامل في حظيرته، وسط محاولات من رجال الأمن في الحديقة لإنقاذه.
وقال متداولو المقطع إن الحادثة وقعت في حديقة الحيوان بالملز بالرياض، وتم نقل العامل إلى المستشفى بعد إصابته بإصابة خطيرة.
ولم يتسن لصحيفة “الخليج 365” التأكد من موقع وزمان تصوير المقطع المتداول.
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