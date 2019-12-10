خلال أيام.. واتساب" يتوقف عن ملايين الهواتف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قالت شركة "واتساب" إن تطبيقها للتواصل الفوري الذي يستخدمه أكثر من مليار مستخدم في مختلف أنحاء العالم سيتوقف عن العمل بملايين الهواتف خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما استثنت عددا من الهواتف.



ونقلت صحيفة" ذا صن" البريطانية عن بيان لشركة "واتساب" قالت فيه: "إن جميع هواتف "ويندوز" المحمولة لن تكون قادرة على تشغيل التطبيق بداية من يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري مع العلم بأن متجر "مايكروسوفت" الإلكتروني لم يعد متوافرا عليه تطبيق واتساب منذ يوم 1 يوليو 2019".

وأضافت: "سيشمل توقف عمل تطبيق واتساب عددا آخر من الهواتف بخلاف هواتف "ويندوز"، سيكون منها هواتف تعمل بأنظمة أندرويد، وآيفون ولكن خلال عام 2020 المقبل.

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وأوضحت: "بداية من يوم 1 فبراير/شباط 2020، جميع مستخدمي أنظمة أندرويد من الجيل الثاني والثالث والسابع، أو ما هو أقدم من ذلك، لن يكونوا قادرين على فتح حساباتهم الخاصة بواتساب.

والأمر نفسه فيما يخص مستخدمي هواتف آيفون التي ما زالت تستخدم نظام تشغيل iOS 8 أو ما هو أقدم منه.

ونصحت صحيفة "ذا صن" المستخدمين المستهدفين بحفظ نسخ احتياطية لمحادثاتهم لضمان عدم ضياعها.

و باتت هواتف آيفون القديمة غير قادرة على استخدام الإصدار الحديث من تطبيق واتساب Whatsapp، بعد أن قرر التطبيق المملوك لشركة فيسبوك Facebook الاعتماد على نظام تشغيل iOS 8 أو أحدث، وإيقاف العمل على IOS7.

في العام الماضي، أوقفت واتساب دعمها لهواتف نوكيا Nokia Symbian S60، وستفعل الشيء نفسه مع هواتف نوكيا Nokia S40 ، ومن ثم الأجهزة التي تعمل بنظام Android 2.3.7 والأقدم بعد 1 فبراير من عام 2020.