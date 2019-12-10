القبض على مواطنة نشرت فيديو مسيئًا

صحيفة الخليج الالكترونية

أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واحتوى ألفاظًا وعباراتٍ تتضمن الإساءة والتشهير بالغير؛ فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية مَن قام بتسجيله ونشره.

وقال المتحدث: إن المتهمة مواطنة في العقد الخامس من العمر، وتم توقيفها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بحقها.