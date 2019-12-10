شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة القصيم تضبط صاحبة مقطع «الإساءة والتشهير» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة القصيم، اليوم الثلاثاء، من كشف ملابسات المقطع المسيء المتداول عبر مواقع التواصل والذي تتضمن ألفاظاً مسيئة وتشهير بالغير.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم إنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واحتوى ألفاظاً وعبارات تتضمن الإساءة والتشهير بالغير، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية من قام بتسجيله ونشره.

وأضاف أن المسؤولة عن تسجيل ونشر المقطع، مواطنة في العقد الخامس من العمر، حيث جرى إيقافها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتيه بحقها.