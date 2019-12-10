شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة القصيم تضبط صاحبة مقطع «الإساءة والتشهير» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت شرطة منطقة القصيم، اليوم الثلاثاء، من كشف ملابسات المقطع المسيء المتداول عبر مواقع التواصل والذي تتضمن ألفاظاً مسيئة وتشهير بالغير.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم إنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واحتوى ألفاظاً وعبارات تتضمن الإساءة والتشهير بالغير، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية من قام بتسجيله ونشره.
وأضاف أن المسؤولة عن تسجيل ونشر المقطع، مواطنة في العقد الخامس من العمر، حيث جرى إيقافها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتيه بحقها.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة القصيم تضبط صاحبة مقطع «الإساءة والتشهير» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.