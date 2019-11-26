دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي 10 حيل سرية في واتسآب يجهلها أغلب المستخدمين: تعرف على طريقة استخدامها

يعد تطبيق واتسآب هو أكثر تطبيقات المراسلة الفورية شيوعاً في العالم، حيث يزيد عدد مستخدميه عن أكثر من 450 مليون مستخدم نشط يومياً.

ورغم هذا العدد الضخم من المشتركين، إلا أن معظمهم يجهلون وجود مزايا سرية في تطبيق واتسآب والتي لا يستفيدون منها بشكل كامل رغم أهميتها.

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وفي هذا التقرير، نقوم باستعراض 10 حيل سرية في واتسآب تمنح المستخدمين الاستفادة القصوى من تطبيق المراسلة الأشهر:

1- تحديد أهم الأصدقاء أو مجموعات الدردشة:

يتيح واتسآب لمستخدميه تثبيت دردشات معينة في الأعلى، ويمكن فعل هذا على الآيفون عن طريق سحب الدردشة على اليمين، ثم اختيار كلمة Pin، أما بالنسبة لأندوريد، فقم بالضغط على هذه الدردشة باستمرار، ثم اختر بعدها كلمة Pin.

2- ميّز دردشاتك بالملصقات:

يستخدم الكثيرون الرموز التعبيرية في رسائلهم، ولكن واتسآب يتيح لهم بديلاً أكثر متعة وهو الملصقات.

فعند فتح إحدى الدردشات، ستجد بجوار المكان المخصص لكتابة النص رمز مربع مع صفحة جانبية مطوية، وعند الضغط عليها، ستظهر لك مجموعة من الملصقات الخاصة بك.

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3- التحكم بإضافتك في المجموعات:

رغم أن مجموعات الواتسآب مهمة ومفيدة للتواصل مع العائلة والأصدقاء، إلا أنها قد تصير مزعجة عندما تجد نفسك مضافاً في مجموعة لا تهتم بها.

ووفقاً لواتسآب، فيمكنك ضمان انضمامك إلى المجموعات التي تهتم بها فقط، من خلال تغيير إعدادات أذونات المجموعة، وبعد تفعيل الميزة، سيُطلب من الشخص الذي يرغب في إضافتك إلى إحدى المجموعات أن يرسل إليك رابط دعوة عبر واتسآب، فإذا قبلتها، ستنضم إلى المجموعة، مع العلم أن هذا الرابط تنتهي صلاحيته بعد 3 أيام.

وبإمكانك تفعيل هذه الميزة من خلال الذهاب إلى الإعدادات ثم الحساب ثم الخصوصية ثم المجموعات، وقم بعدها بتحديد إحدى هذه الخيارات: "الكل" أو "جهات الاتصال الخاصة بي" أو "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء".

4- حدد حالتك لكل مناسبة:

تعتبر خانة الحالات في واتسآب طريقة سهلة وسريعة لإبلاغ جميع جهات الاتصال بأمر ما في وقت واحد، ومن الممكن تحديد حالة عن أو حول شيء ما لتكون خياراً موجوداُ مسبقاً.

فعلى سبيل المثال، لإنشاء حالة عن نشاط معين تقوم به، انتقل إلى خانة الإعدادات واضغط على اسمك، وستجد في الأسفل خانة الحالة "عن" About، وبالضغط عليها يمكنك إضافة أحد الخيارات الموجودة مسبقاً، أو يمكنك الضغط على "تحرير" Edit، وإضافة حالة ذات طابع شخصي خاص بك، لتُشاركها مع قائمة أصدقائك.

5- السيطرة في مجموعات الدردشة:

يمكن تغيير إعدادات أي مجموعة على واتسآب ليتمكن المشرفين فقط من تغيير أي معلومات تخصها، ويتم ذلك من خلال الضغط على اسم المجموعة ثم الذهاب إلى إعدادات المجموعة، ويعدها تحرير معلومات المجموعة.

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6- تسجيل الرسائل الصوتية دون استخدام اليدين:

تعتبر الرسائل الصوتية من أهم المزايا التي يوفرها واتسآب لمستخدميه، إلا أن معظمهم لا يدركون أنه يمكنهم تسجيلها دون استخدام أيديهم.

ولفعل هذا، يتم الضغط على أيقونة الميكروفون وسحبها إلى الأعلى، ثم تسجيل الرسالة الصوتية دون استخدام اليدين، وعند الإنتهاء منها، يتم الضغط على إرسال.

7- قراءة الرسائل دون أن يعرف المُرسلين:

في كثير من الأحيان يرغب البعض في قراءة الرسائل القادمة إليهم دون أن يعرف المُرسلين ذلك، ويتيح تطبيق واتسآب لمستخدمي أجهزة الآيفون فعل هذا بسهولة، فعد ظهور رسالة على شاشة قفل الجهاز، قم بالضغط على الرسالة في الشاشة قليلاً، ليظهر لك النص كاملاً، دون أن يدري المُرسل أنك قرأتها.

8- اكتشف مع من تتحدث أكثر:

لو أنك تساءلت يوماً من هو أكثر شخص تتحدث معه على واتسآب، فإن الجواب يمكنك معرفته بسهولة.

فمن خلال الاتجاه إلى الإعدادات ثم الضغط على "استخدام البيانات والتخزين"، وبعدها "استخدام التخزين"، ثم اختر "جهة الاتصال"، ليمكنك وقتها معرفة من هو الشخص الذي ترسل إليه أغلب رسائلك، ومقدار التخزين الذي يستهلكه كل شخص تتحدث إليه على هاتفك.

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9- مرجعية الرسائل الرئيسية:

رغم وجود خيار البحث في واتسآب، إلا أن محاولة البحث عن رسالة معينة قد تكون صعبة للغاية، وهناك حيلة سرية تُسهل هذا الأمر من خلال وضع إشارة مرجعية على الرسائل الرئيسية للتأكد من العثور عليها عند الحاجة إليها.

وبحسب واتسآب، فمن الممكن استخدام ميزة الرسالة النجمة والتي يُوضع فيها إشارة مرجعية، ليتم عرضها بسهولة في موقع مركزي واحد. ولفعل هذا، يتم الضغط على الرسالة الرئيسية المطلوبة، واختيار أيقونة نجمة.

ومن أجل العثور على الرسائل المميزة بنجمة في الأجهزة العاملة بنظام تشغيل آي أو إس، يتم فتح قائمة الإعدادات و"اختيار الرسائل المميزة المحددة"، أو من خلال الضغط على اسم الدردشة واختيار "الرسائل المميزة المحددة".

أما بالنسبة للأجهزة العاملة بنظام تشغيل أندرويد، فيتم الضغط على "المزيد من الخيارات"، ثم الضغط بعدها على خيار "رسائل مميزة بنجمة".

10- حافظ على اتصالك نشطاً بدون استخدام هاتفك:

مع أن تطبيق واتسآب متاح بشكل أساسي للأجهزة والهواتف الذكية، إلا أن هناك نسخة مخصصة منه لأجهزة الكمبيوتر وهي WhatsApp Web، والتي يمكنك تحميلها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، واستخدامها للتواصل مع أصدقائك خلال وجودك في العمل، ودون أن تحتاج إلى هاتفك.المزيد:

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