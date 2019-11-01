لوشيسكو : قلة التركيز سبب تعادلنا أمام الفتح

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صحيفة الخليج الالكترونية
أرجع الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، التعادل أمام الفتح، الخميس، في الجولة التاسعة لدوري كاس محمد بن سلمان للمحترفين إلى قلة التركيز الذهني لدى اللاعبين ووقوعهم في الأخطاء الكبيرة.
وكان الهلال متأخراً بفارق هدف حتى الدقيقة 92 ليدرك له البديل الفرنسي بافتيمبي جوميز التعادل 3-3 من ركلة جزاء.
وأوضح رازفان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب المباراة أن فريقه لا يزال يتلقى الأهداف بعد الدقيقة 70، وهو ما يعني تأثير العامل الذهني على اللاعبين.
وأكد أنه سيعمل على تلافي مثل هذه الأخطأ خلال الفترة المقبلة خاصة وان الفريق مقبل على خوض مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.
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