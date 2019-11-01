بدء إلزام محطات الوقود بتركيب شاشات إلكترونية لتسعير منتجاتها

صحيفة الخليج الالكترونية بدأت أمانات المناطق والبلديات، الخميس، إلزام محطات الوقود بتركيب شاشات إلكترونية لعرض أسعارها؛ حمايةً للمستهلك. وأعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنها ستبدأ من اليوم في متابعة التزام محطات بيع الوقود بتركيب الشاشات الإلكترونية التي تُعرض فيها أسعار الوقود؛ من منطلق حماية المستفيدين، ودعمًا للشفافية خلال المراجعات الدورية للأسعار. انشر الخبر :

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