الهلال يقلق جماهيره بالتعثر أمام الفتح

صحيفة الخليج الالكترونية

في مفاجأة الجولة فرض نادي الفتح التعادل الإيجابي بنتيجة ثلاثة أهداف لمثلهما على ضيفه نادي الهلال، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان.

وكان الفتح البادئ بالتسجيل بعد أن تقدم في الدقيقة الثامنة بالهدف الأول عن طريق مروان سعدان، قبل أن يعدل الهلال النتيجة لصالحه بهدفين سجلهما في الدقائق الثانية والعشرين والرابعة والثلاثين عن طريق صالح الشهري، وكارلوس إدواردو على التوالي، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وخلال مجريات الشوط الثاني تمكن الفتح من إدراك التعادل في الدقيقة السابعة والسبعين عن طريق ميشل تي فريدي ، ولم يكتف لاعبوه بهذا التعادل، وتمكنوا من التقدم بعدها بهدف ثالث في الدقيقة الثامنة والثمانين عن طريق نفس اللاعب ميشل تي فريدي، وقبل أن يعلن الحكم صافرة نهاية اللقاء المثير تمكن الهلال من تسجيل التعادل في الدقيقة الخامسة والتسعين عن طريق ضربة جزاء سجلها مهاجمه الفرنسي جوميز؛ لينتهي اللقاء بهذه النتيجة، ويضيف كلا الفريقين نقطة إلى رصيدهما، ويصل الهلال عبرها إلى النقطة العشرين محافظا على سلم الترتيب، بينما يضيف الفتح بها نقطة خامسة يبتعد بفارقها مرتبة واحدة عن متذيل الدوري نادي ضمك.